கல்லூரிக்குள் புகுந்து ஹாஸ்டல் பெண்களிடம் ரகளை.. ஆபாச பேச்சு.. பாய்ந்தது குண்டர் சட்டம்.. சபாஷ்!

Madurai

oi-Mani Singh S

மதுரை: மதுரை மாவட்டம் நரிமேடு பகுதியை அடுத்த தல்லாகுளத்தில் உள்ள கல்லூரியில் புகுந்து ஹாஸ்டல் மாணவிகளிடம் ரகளையில் ஈடுபட்ட 4 இளைஞர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் நரிமேடு பகுதியை அடுத்த தல்லாகுளம் என்ற இடத்தில் லேடி டாக் என்ற மகளிர் கல்லுரி உள்ளது.

இந்தக் கல்லூரியில் மாணவிகள் பலர் படித்து வருகின்றனர். இந்தக் கல்லூரி வளாகத்திற்குள் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 30 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேவர் ஜெயந்தி விழாவின் போது இருச்சக்கர வாகனங்களில் வந்த சில இளைஞர்கள் அத்து மீறி நுழைந்தனர்.

English summary

Goondas act against 4 youth who created ruckus in women’s college Gangster law has been brought against 4 youths who entered a college in Thallagulam next to Narimedu area of Madurai district and ransacked the hostel girls.