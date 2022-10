அன்று விடுதலை புலி.. இன்று பிஎஃப்ஐ! 1991 கருணாநிதி ஆட்சிக்கலைப்பு - "சிக்னல்" கொடுக்கும் எச்.ராஜா

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை : தடை செய்யப்பட்ட பி.எஃப்.ஐ. அமைப்புக்கு ஆதரவாக செயல்படுவது கிரிமினல் குற்றம் என்று தெரிவித்துள்ள பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா, 1991 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்டதை நினைவூட்டி எச்சரித்து இருக்கிறார்.

மதுரை மாட்டுத்தாவணியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "தடை செய்யப்பட்ட பி.எஃப்.ஐ. அமைப்புக்கு ஆதரவாக செயல்படுவது கிரிமினல் குற்றம். பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவாக திருமா, சீமான் ஆகியோர் திட்டமிட்டுள்ள மனித சங்கிலி போராட்டத்திற்கு அரசு அனுமதிக்க கூடாது.

1991 விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதற்காக கருணாநிதி ஆட்சி டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது. பி.எஃப்.ஐ. உடன் விசிக இருக்கும் என திருமா பேசியுள்ளார். பயங்கரவாதிகளின் கைக்கூலி திருமாவளவன்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் ரொம்ப நல்லவர்.. அந்த 2 பேர் மேல் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்‌ஷன் எடுக்கணும்.. வெடித்த எச்.ராஜா!

English summary

Former BJP national secretary H. Raja, who has said that Chief Minister M.K. Stalin is good and those around him are blowing horns, has warned about the dissolution of the DMK regime in 1991.