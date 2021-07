ஒரே நாளில் மதுரையில் 'அப்படி ஒரு மழை'.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் போட்ட வீடியோ! செம்ம

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை; மதுரையில் இடிமின்னலுடன் இன்று மாலை மழை வெளுத்து வாங்கியது. இதனால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. பல்வேறு இடங்களில் இதன் காரணமாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக வெயில் சுட்டெரித்து வந்த நிலையில் மதுரை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று கனமழை பெய்தது. மதுரை மாநகர் பகுதியில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்த வேளையில், பலத்த இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.

குறிப்பாக தல்லாகுளம், சிம்மக்கல், கோரிப்பாளையம், பொன்மேனி,காளவாசல் பழங்காநத்தம் மற்றும் பெரியார் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட மதுரை நகர் பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்தது.

மேலூர், உசிலம்பட்டி, வாடிப்பட்டி, திருமங்கலம் உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பலத்த காற்றுடன் இடி மற்றும் மின்னல் உடன் கூடிய மழை பெய்தது.

இதனால் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் மரங்கள் சாய்ந்து மின் வயர்கள் அறுந்து கிடப்பதால் பல இடங்களில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது. மதுரை மட்டுமின்றி தேனி மாவட்டத்தில் பெரியகுளம், தேனி உள்பட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்தது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலும் மழை பெய்தது.

English summary

heavy rain in Madurai this evening. Thus the roads were flooded. Traffic was affected due to this in various places.