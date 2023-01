எல்லாரும் சமம் தானே.. கோவில்களில் முதல் மரியாதை கூடாது..குடை பிடிக்கவும் நோ! உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : பொங்கல் விழாவில் யாருக்கும் முதல் மரியாதை அளிக்கக்கூடாது அனைவரையும் சரிசமமாக நடத்த உத்தரவிட கோரிய வழக்கில், கோவிலினுள் யாருக்கும் முதல் மரியாதை வழங்குவதோ, தலைப்பாகை, அனிவிப்பது குடை பிடிப்பது செய்ய கூடாது உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிங்கம்புணரி மல்லா கோட்டை கிராமத்தில் உள்ள கோவில்களில் தைப்பொங்கல் விழா நடைபெற இருக்கிறது. பொங்கல் விழாவில் யாருக்கும் முதல் மரியாதை அளிக்கக்கூடாது அனைவரையும் சரிசமமாக நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்ற வழக்கில் இந்த அதிரடி உத்தரவினை பிறப்பித்துள்ளது.

சிவகங்கையைச் சேர்ந்த பாலசுந்தரம் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனுவினைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

English summary

No one should be given first respect during Pongal festival In a case seeking an order to treat everyone equally, the High Court has ordered that no one should be given first respect, turban, waving or holding an umbrella inside the temple.