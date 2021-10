Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: செயின் பறிப்பவர்கள் பெண்களின் வாழ்க்கையை துன்பமாக்கியுள்ளனர். சங்கிலியை பறிப்பதால் மட்டுமல்ல, சங்கிலியை பறித்துவிட்ட பின்னர் நகரும் போது இரு சக்கர வாகனங்களில் இருந்து கீழே விழும்போது பெண்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது. மதுரை கமிஷ்னர் ஆபிஸ் அருகே அப்படி நடந்த ஒரு சம்பவம் குறித்து ஒரு வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

மதுரை கமிஷ்னர் ஆபிஸ் அருகே செயின் பறிப்பு .. ஆட்டோவிற்கு கைமாறும் செயின்.. புதிய ஆதாரம்.. வைரல் வீடியோ

தமிழகத்தில் செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடக்கிறது. செயின் பறிப்பு கொள்ளையர்களின் செயலால் பெண்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்களும், படுகாயம் அடைந்து ஊனம் அடையும் சம்பவங்களும் நடக்கிறது.

ஆனால் செயின் பறிப்பு கொள்ளையர்களுக்கு பெரிய தண்டனைகள் கிடைத்திருக்கிறதா என்றால் இல்லை என்பதை கசப்பான உண்மை. ஏனெனில் திருட்டு சம்பவங்களில் கைதாகும் கொள்ளையர்கள் அடுத்த 3 மாதங்களில் விடுதலையாகி விடுகிறார்கள். மீண்டும் சிறையில் இருந்து வந்த உடன் பழையபடி செயின் பறிப்பில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

English summary

Chain snatchers have made life miserable for women. It's not just the chain but the lives of women that is put to peril when they fall down from two-wheelers on the move.