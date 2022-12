“அலறப்போகுது ஆண்டவரால் டெல்லி.. அடிக்கப்போறோம் 2024-ல் சொல்லி!” டிஆர் ஸ்டைலில் தெறிக்க விடும் மநீம!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் நாளை பங்கேற்க இருக்கும் நிலையில், "ஆழ்வார்பேட்டையே! அரசியலின் பள்ளி.. அடிக்கப் போறோம் 2024-ல் சொல்லி.. அலறப்போகுது ஆண்டவரால் டெல்லி.. இனி இவரே நேர்மை அரசியலில் பெரும் புள்ளி!" என்கிற வாசகத்துடன் மதுரையில் பல்வேறு பகுதியில் கட்சியினர் போஸ்டர்களை ஒட்டியுள்ளனர்.

காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டிருக்கும் இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணத்தில் நாளை பங்கேற்பதற்காக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் இன்றிரவு டெல்லி செல்லவுள்ளார்.

கமல்ஹாசனின் இந்த அரசியல் நகர்வு, அவரது கட்சியினர் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2021 தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு, தற்போது கமல்ஹாசன் தனது அரசியல் வியூகங்களை அதிரடியாக அமைத்துள்ளதால் தொண்டர்கள் உற்சாகமாகியுள்ளனர்.

திமுக அரசின் சாயம் வெளுத்தது! விலையேற்றம் ஒன்றே மக்களுக்கு பரிசு! தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சாடல்!

English summary

While MNM President Kamal Haasan, will participate in Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra tomorrow, his party cadres have pasted posters in various parts of Madurai with the slogan, “Delhi is going to scream Tomorrow.. We are going to hit in 2024".