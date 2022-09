காலைல சி.எம் வருவாரு.. ‘சிற்றுண்டி திட்டம்’ - அதிரடி ஆய்வில் இறங்கிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின், நாளை காலை மதுரையில், 1- 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான காலைச் சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்க இருக்கும் நிலையில், இன்று இரவு அதற்கான ஏற்பாடுகளைப் பார்வையிட்டு அதிகாரிகள், ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

அண்ணா பிறந்தநாளையொட்டி, அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாளை மதுரை மாநகராட்சிப் பள்ளியில் தொடங்கி வைக்கிறார்.

மற்ற மாவட்டங்களில் வரும் 16ஆம் தேதி முதல் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

While TN Chief Minister MK Stalin is going to inaugurate the breakfast program for class 1-5 students in Madurai tomorrow morning, School Education Minister Anbil Mahesh Poiyamozhi inspected the arrangements and gave instructions.