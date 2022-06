அப்படி பேசிய ஆளுநர் ரவி.. “நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பல” - சிம்பிளாக ‘நோஸ் கட்’ செய்த அமைச்சர் மா.சு!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் கருத்துக்கு பதிலளித்து நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பெருமையே வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதுதான். இதையேதான் சனாதன தர்மமும் சொல்கிறது என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசியிருந்தார்.

ஆளுநரின் சனாதன தர்மம் தொடர்பான கருத்து குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Ma Subramanian was questioned about the opinion of TN Governor RN Ravi regarding the Sanatan Dharma. He replied that he did not want to waste time responding to this.