இனி “நோ எஸ்கேப்”.. வாகனம் ஓட்டும் குடிமகன்களை பிடிக்க மதுரையில் புதிய “மெஷின்”! போலீசுக்கும் செக்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: முதன்முறையாக குடிபோதையில் வாகனங்களை ஓட்டி செல்பவர்களுக்கு புகைப்படம் மற்றும் இடத்துடன் கூடிய புதிய வகை அபராத ரசீது வழங்கும் ப்ரீத் அனலைசர் கருவி மதுரையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

மதுரை மாநகர போக்குவரத்து காவல்துறைக்கு தேவையான செலவீனகளுக்காகவும், நவீனப்படுத்தவும் ரூ.1.2 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

இந்த நிலையில் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டி செல்பவர்களை கண்காணிக்கும் வகையில் மாநகர போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு தேவையான புதிய கருவிகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

English summary

For the first time in Madurai, a new type of fine receipt with photo and location for driving under the alcohol has been introduced in Madurai.