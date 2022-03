பாஜகவை எதிர்க்க புது ஐடியா.. சிபிஎம் எடுத்த "கோவில் திருவிழா" வியூகம்! கைகொடுக்குமா? என்ன திட்டம்?

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: பண்பாட்டு களத்திலும் பாஜகவை எதிர்க்க கோவில் திருவிழாக்களை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி முன்நின்று நடத்தப்போவதாக அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்து உள்ளார்.

மதுரை எல்லீஸ் நகர் பகுதியில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டக்குழு அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "கட்சியின் 23 வது மாநில மாநாடு வரும் மார்ச் 30, 31 ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.

பொய் பித்தலாட்டம் பேசி ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக! நிர்வாகத்தில் படுதோல்வி! வேல்முருகன் கடும் சாடல்!

English summary

State Secretary of the Communist Party of India (Marxist) K.Balakrishnan has stated that the party will hold temple festivals to oppose the BJP in the cultural arena as well.