ஊழலிலேயே கொடுமையான ஊழல்.. பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடும் ஆதங்கம்.. ஸ்மார்ட் சிட்டி பற்றி விளாசல்!

மதுரை: ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்கள் மூலம் மக்களுக்கு பாதிப்பை உருவாக்கும் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் கடந்த சில தினங்களாக மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. அதிலும் கடந்த இரு நாட்களாக மதுரை நகர் மற்றும் உசிலம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்தது. பல மணி நேரம் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக சாலைகளில் ஆறு போல் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. அதனால் வாகன போக்குவரத்து முற்றிலும் ஸ்தம்பித்தது. மாநகராட்சியின் பல்வேறு இடங்களில் இதுவரை வரை மழைநீர் வடியவில்லை.

அதுமட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து இரவு நேரத்தில் விடிய விடிய பெய்த கனமழை பெய்து கொண்டே இருந்தது. இதனால் மதுரையில் சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் ஏராளமான பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் மதுரையில் அரசு தொழிற்பயிற்சி மாணவியர் விடுதியை நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், வணிகவரித்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர்.

