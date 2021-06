என் இதயத்தில் கோவா.. ஹார்ட் சிம்பள் போட்ட பிடிஆர்.. மாஸான ட்வீட் போட்டு வருந்திய அமைச்சர்

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: தான் எத்தனையோ லட்சம் மைல்களை தாண்டி பல்வேறு நாடுகளுக்கும் கண்டங்களுக்கும் சென்றுள்ளதாகவும் ஆனால் மக்கள் தன்னை பெரிதும் விரும்பும் கோவாவுக்கு இதுவரை செல்லாதது வருத்தமாக உள்ளதாக அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள அமைச்சர்களில் தற்போது பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை மக்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். காரணம் அவர் பாஜக அரசிடம் முன்வைத்த சுளீர் கேள்விகள்தான்.

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் கோவா மாநிலத்தை பிடிஆர் அவமதித்ததாகவும் அதற்கு அவர் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் கோவாவின் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் கேட்டு கொண்டார்.

English summary

Minister PTR Palanivel Thiyagarajan tweet about that he had never been to Goa as the people of that state became his fans after GST council meeting.