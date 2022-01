மத்திய அரசை நோக்கி மாநில அரசு கையேந்திதான் ஆக வேண்டும்.. ராதாரவி பேச்சு!

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: மத்திய அரசை நோக்கி மாநில அரசு கையேந்திதான் ஆக வேண்டும் என நடிகர் ராதாரவி பேசியுள்ளார். மேலும் தமிழகத்தில் திமுக நல்லாட்சி புரிய வேண்டுமானால் மத்திய அரசோடு இணக்கமாக செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் பேசியிருந்தார்.

மதுரை: மாநில அரசு மத்திய அரசிடம் கையேந்தி தான் ஆகணும்… நடிகர் ராதாரவி சர்ச்சை பேச்சு!

மதுரை செல்லூர் 50 அடி ரோட்டில் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பிறந்த நாள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. விழாவிற்கு மாவட்ட தலைவர் டாக்டர் சரவணன் தலைமை வகித்தார்.

இதில் நடிகர் ராதாரவி கலந்து கொண்டு பேசியதாவது , திமுகவில் அடிமட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் கழக மேல்மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் நல்லவர்கள், இடையில் இருக்கும் சிலர்தான் சரி இல்லாதவர்கள்.

English summary

BJP Activist Radharavi says that State Government has to go friendly with Centre for their needs.