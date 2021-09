Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மதுரை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் முறைகேடுகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. சட்டம் உங்கள் கையில் இருக்கிறது முடிந்தால் நடவடிக்கை எடுத்து மக்கள் முன்பு நிறுத்துங்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ, நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு சவால் விடுத்துள்ளார்.

முடிந்தால் நடவடிக்கை எடுங்கள்.. பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு செல்லூர் ராஜூ சவால்

ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டால் ரெய்டு நடப்பது வழக்கம் தான். தவறு இருந்தால் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கட்டும். எங்களுக்கு மடியில் கணமில்லை என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறினார்.

நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செய்தியாளர்களுக்கு வியாழக்கிழமை அளித்த பேட்டியில் "ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் பல ஆண்டுகளாக நடத்தப்படாமல் இருந்தது. இந்த ஆய்வு கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளது , ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு முன் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டப் பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்டோருடன் ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளேன்

தபால் துறையில் இந்தி அதிகாரிகள்.. மக்களுக்கு எப்படி உரிய சேவை கிடைக்கும்?.. மதுரை எம்.பி கடிதம்

English summary

There were no irregularities in the Madurai Smart City project. The law is in your hands. If possible, take action and stop before the people, sellur Raju has challenged Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan.