என் சட்டைப் பையில் விநாயகர் படம்.. யாருடைய உரிமையிலும் முதல்வர் தலையிட மாட்டார்.. அமைச்சர் மூர்த்தி

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: தனது சட்டைப்பையில் உள்ள விநாயகர் படத்தை எடுத்துக் காட்டி அமைச்சர் மூர்த்தி, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், யாருடைய உரிமையிலும் தலையிடுவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை ஒத்தக்கடை அருகே உலகநேரி அரசு மாதிரி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், வட்டார அளவிலான இளைஞர் திறன் திருவிழா, வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் பி.மூர்த்தி தலைமையில் நேற்று நடந்தது. இதில் அமைச்சர் பல்வேறு தொழில் திறன் பயிற்சி பெற்ற இளைஞர்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.

அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய ரெடி.. அண்ணாமலை என்னோட சவாலை ஏற்க ரெடியா? அமைச்சர் மூர்த்தி அறைகூவல்

English summary

Showing the picture of Vinayagar in his shirt, Minister Murthy said that Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin does not interfere with anyone's rights.