சங்க கால மதுரையை நவீனகால மதுரையாக உருவாக்கியது திமுக அரசு - முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மிகப் பழமையான சங்ககால நகரமாக இருந்த மதுரையை தற்போதிருக்கும் நவீனகால மதுரையாக உருவாக்கியது திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசு என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டத்தில் முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை திறந்து வைத்து புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது இதில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியது பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.

5 வயது குழந்தைகள் இனி மாஸ்க் அணிய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை.. மத்திய சுகாதாரத்துறை மிக முக்கிய அறிவுரை!

நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் நீதி கேட்டு கண்ணகி முழங்கிய இந்த மதுரை மண்ணில் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த இந்த மண்ணில் தமிழினத் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நீதி கேட்டு நெடும் பயணம் தொடங்கிய இந்த மண்ணில் எனக்கு அரசியல் பயிற்சிக் களமாக அமர்ந்த இளைஞரணி தொடங்கப்பட்ட மதுரையில் இன்று நடக்கும் விழாவில் காணொளி வாயிலாக பங்கெடுப்பது நான் பெருமைப்படுகிறேன் என்றார்.

English summary

Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, is proud to say that the present day modern Madurai was created by the Dravida Munnetra Kazhaka government as the oldest Sangakkala city in Madurai.