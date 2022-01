பெண் சிசு சுவற்றில் அடித்துக்கொலை.. பெற்றோர்களை தூக்கிய போலீஸ்.. கொன்றது ஏன்?.. பரபர வாக்குமூலம்!

Madurai

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே பெரிய கட்டளை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துப்பாண்டி. ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளி. இவரது மனைவி கௌசல்யா. இவர்களுக்கு 4 வயது மற்றும் 2 வயதில் இரு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.

கௌசல்யா மீண்டும் கர்ப்பமானார். கடந்த 21-ம் தேதி சேடபட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மூன்றாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த குழந்தை உடல்நலக் குறைவு காரணமாக கடந்த 26-ம் தேதி உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டது.

Police have arrested the parents of a baby girl who crashed death into a wall. They have confessed to the police that they killed the baby girl due to a family dispute. The police have registered a case against them in various sections