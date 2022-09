ஆஹா..அற்புதம்..ட்விட்டரில் குவியும் பாராட்டு..இந்திய அளவில் ட்ரெண்ட் ஆன காலை சிற்றுண்டி திட்டம்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழ்நாடு அரசின் காலை சிற்றுண்டி திட்டம் இந்திய அளவில் ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகியுள்ளது. அரசு பள்ளிகளில் 5ம் வகுப்பு வரையில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். அப்போது மாணவர்களுடன் அமர்ந்து அவர் காலை உணவு சாப்பிட்டார்.

காலை உணவு சாப்பிடாமல் பல மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருகின்றனர். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கும் தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் பெற்ற பிள்ளைகளுக்குச் சமைப்பதில் எடுத்துக் கொள்கிற சிரத்தையோடு, தங்கள் அன்பைக் கொட்டி, தூய்மையுடன் உணவைப் பரிமாற களப்பணியாளர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

காலை உணவு திட்டத்தை மதுரையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். நெல்பேட்டை ஆதிமூலம் மாநகராட்சி பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு காலை உணவை பரிமாறி மாணவர்களுடன் அமர்ந்து சாப்பிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஸ்டாலினின் மெகா திட்டம்.. "ஹை டெக் கிச்சன்".. வரிசையாக வந்த வாகனங்கள்.. "இதை" எதிர்பாக்கவே இல்லையே!

English summary

The Tamil Nadu government's breakfast program has trended on Twitter across India. Chief Minister M.K.Stalin today launched the breakfast program for students studying up to 5th standard in government schools. Then he sat with the students and had breakfast.