அப்ப அவரு பிறக்கவேயில்ல.. மிட்டாய்க்காக ஓபிஎஸ் பக்கம் போனேனா? - போட்டுத்தாக்கிய எம்எல்ஏ அய்யப்பன்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், தான் அதிமுக இணைந்து எம்ஜிஆருடன் பணியாற்றியபோது பிறக்கவே இல்லை என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவு அதிமுக எம்.எல்.ஏ. அய்யப்பன் தெரிவித்து உள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி 58 கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்க வலியுறுத்தி உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐயப்பன் தலைமையில் 100 க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த உசிலம்பட்டி எம்.எல்.ஏ அய்யப்பன், "விவசாய பணிகளுக்காக வைகை அணையிலிருந்து 58 ஆம் கால்வாய்க்கு தண்ணீர் திறக்க மனு அளித்தேன்.

OPS supporter and ADMK MLA Ayyappan says former ADMK minister RB Udayakumar is talking childishly. He also said that former RB Udhayakumar was never born when he worked with MGR.