வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஆபத்தான பயணம்..பயணிகள் அவஸ்தை எப்போது தீரும்?

மதுரை: வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணிகளின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. புளி மூட்டையாக அடைந்து கொண்டு அவஸ்தையுடன் பயணம் செய்கின்றனர். ரிசர்வேசன் செய்யப்படாத கூடுதல் பெட்டிகளை கூடுதலாக இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பகல் நேர பயணிகளின் வரப்பிரசாதமாக உள்ளது. கொடைரோடு, திண்டுக்கல் நகரங்களுக்கு வேலைக்கு செல்பவர்களும், வணிக விசயமாக திருச்சி, விழுப்புரம், சென்னை செல்பவர்களும் அதிகம் நம்பியிருப்பது இந்த ரயிலைத்தான்.

காலையில் சென்னை கிளம்பினால் இரவு நேர ரயிலில் மதுரைக்கு வந்து விடலாம் என்ற வசதி உள்ளதால் இந்த ரயிலில் ஏராளமானோர் பயணம் செய்கின்றனர். பேருந்துகளில் கட்டணம் அதிகமாக உள்ளதால் பகல் நேரத்தில் இயக்கப்படும் பல்லவன், குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களிலும் பயணிகள் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

The number of passengers on the Vaigai Express train is increasing day by day. Vaigai Express 12636 MS To MDU U/R pathetic condition. Not only weekend, even weekdays also more passengers are travelling. There has been a demand to operate additional unreserved coaches.