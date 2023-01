"யாருக்கும் அடிமையில்லை" கூட்டணியில் யாரையும் பிடித்துவைக்க முடியாது.. கொந்தளித்த செல்லூர் ராஜூ!

கூட்டணியில் எந்தக் கட்சியையும் பிடிக்க வைக்க முடியாது என்று செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

மதுரை: அதிமுகவுக்கு தேடிப் போய் கூட்டணிக்கு அழைக்க வேண்டிய நிலை நிச்சயமாக இல்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார். நாங்கள் யாரும் அடிமையில்லை என்று கூறிய செல்லூர் ராஜூ, மூத்த அமைச்சர்கள் அனைவரும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு வணக்கம் வைப்பதாக விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை கோச்சடை பகுதியில் தனியார் பள்ளி ஒன்றில் தனது மகன் தமிழ்மணி நினைவாக இலவச மருத்துவ முகாம் நிகழ்ச்சியை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறுகையில், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் எங்களுக்கு குழப்பம் இல்லை. நாங்கள் தெளிவாக இருக்கிறோம் என்று தெரிவித்தார்.

Former Minister Sellur Raju has said that AIADMK is not in a position to seek and invite to the alliance. Saying that none of us are slaves, Sellur Raju criticized all senior ministers for saluting Udhayanidhi Stalin.