பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை கலாய்த்த செல்லூர் ராஜூ.. அதிரடி பேட்டி

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: வெள்ளை அறிக்கையை விளம்பரத்துக்காக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிட்டு இருக்கிறார். வெள்ளை அறிக்கையை வெடி குண்டு என நினைத்து வெளியிட்டார்கள். ஆனால் அது புஷ்வானமாகிவிட்டது என முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ மதுரையில் பேசியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தின் அண்ணா தொழிற்சங்க மதுரை மண்டலத்திற்கான மண்டல நிர்வாகிகள் மற்றும் கிளை நிர்வாகிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள அண்ணா தொழிற்சங்க அலுவலகத்தில் துவங்கியது.

மதுரை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் செல்லூர் ராஜு, மற்றும் புறநகர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜன் செல்லப்பா மற்றும் புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் உதயகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

The White Paper has been released by Finance Minister PDR Palanivel Thiagarajan for publicity. The White Paper was published thinking it was a bomb. But it has become bushy, former minister sellur Raju has said.