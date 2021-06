கொரோனா மூன்றாவது அலையால் பாதிப்பு பெரிசா இருக்காது.. மும்பைக்கு ஹேப்பி நியூஸ் சொன்ன ஆய்வு முடிவு!

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: கொரோனா தொற்றுநோயின் மூன்றாவது அலை ஏற்பட்டாலும், மும்பையில் அதன் பாதிப்பு குறைவாகத்தான் இருக்குமாம். இதற்கு காரணம், மந்தை எதிர்ப்பு சக்தி அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளதுதான்.

டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் (TIFR) நடத்திய ஆய்வில் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதற்கு காரணம், 80 சதவீத மும்பை மக்கள் ஏற்கனவே வைரசுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிவிட்டனர்.

வடக்கு இத்தாலிக்குப் பரவிய.. இந்திய கொரோனாவைரஸ்.. அப்பா மகளுக்கு பாதிப்பு

English summary

The third wave of corona is likely to be less severe in Mumbai than the second wave as about 80 per cent of the city’s residents have already been exposed to the virus, says a report by the Tata Institute of Fundamental Research (TIFR).