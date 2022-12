13 வயசுதான்.. கிளாஸ் ரூமில் வைத்தே சக மாணவியை பலாத்காரம் செய்த மாணவர்கள்.. மும்பையில் கொடூரம்

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் மும்பையில் 8ம் வகுப்பு பயிலும் சிறுமி ஒருவர் சக நண்பர்களால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தையடுத்து சிறுவர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சிறுமி பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கைது செய்யப்பட்ட சிறுவர்கள் இருவரும் 13 வயது உடையவர்களாவார்கள். இவர்கள் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

10ம் வகுப்பு மாணவி பலாத்காரம்.. வீடியோ எடுத்து மிரட்டி.. விடாமல் நடந்த கொடூரம்.. கிளாஸ்மேட்ஸ் கைது

English summary

A 13-year-old girl was gang-raped in a school classroom in Mumbai An 8th class girl in Muppai, Maharashtra, was gang-raped by her friends. Two boys have been arrested following this incident. The girl has been admitted to the hospital for examination. Both the arrested boys are 13 years old. A case has been registered against them under the POCSO Act.