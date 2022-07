ராஜஸ்தானில் மட்டுமில்லை.. மகாராஷ்டிராவிலும்.. நுபுர் சர்மாவிற்கு ஆதரவளித்தவர் படுகொலை

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டதாக கூறி ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் டெய்லர் கண்ணையா லால் தலை துண்டித்து படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்நிைலையில் இதே விவகாரத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் மெடிக்கல் கடை உரிமையாளர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டுள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்தவர் நுபுர் சர்மா. இவர் மே மாத இறுதியில் தெலைக்காட்சி விவாதத்தில் பங்கேற்று இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இஸ்லாமிய நாடுகள் இந்தியாவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் இந்தியாவிலும் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடந்தன. இது சில இடங்களில் வன்முறையானது. நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக பேசிய நுபுர் சர்மா மீது பல்வேறு போலீஸ் நிலையங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் இந்த பிரச்சனை முடிந்ததாக இல்லை. தொடர்ந்து சர்ச்சைகள் வெடித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் கடந்த 28 ம் தேதி ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் உள்ள மால்டாஸ் தெருவில் வசித்து வந்த டெய்லர் கண்ணையா லால் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்டார். அவரை கொலை செய்த 2 பேர் வீடியோ வெளியிட்ட நிலையில் கைது செய்யப்பட்டனர். விசாரணையில் கண்ணையாலால் நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்ட நிலையில் தான் கொலை நடந்தது தெரியவந்தது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி நிலையில் கைதான 2 பேரிடமும் என்ஐஏ விசாரணை நடத்த உள்ளனர்.

நுபுர் ஷர்மா குறித்து உச்சநீதிமன்றத்தின் கருத்து.. பாஜகவை வெட்கி தலைகுனிய வைத்துள்ளது.. காங்கிரஸ்!

English summary

Exactly one week before tailor Kanhaiyalal Teli was hacked to death in Udaipur, Umesh Prahladrao Kolhe, a 54-year-old chemist, was killed in Maharashtra’s Amravati district on June 21. Investigators now believe Kolhe was killed allegedly in retaliation for a social media post supporting BJP’s Nupur Sharma who had made controversial comments on the Prophet in a TV debate.