ஜூலை 1.. தேதி குறிச்சாச்சி.. மகாராஷ்டிராவில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி.. முதல்வராகும் தேவேந்திர பட்னாவிஸ்!

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் பெரும் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்ட நிலையில் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இந்நிலையில் மீண்டும் மகாராஷ்டிராவில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி தேவேந்திர பட்னாவிஸ் ஜூலை 1ல் மகாராஷ்டிரா மாநில முதல்வராக பதவியேற்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மகாராஷ்டிராவில் மகாவிகாஷ் அகாடி என்ற பெயரில் சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்தின. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக இருந்தார்.

இந்நிலையில் தான் சிவசேனாவின் 35க்கும் அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர். மேலும் கூட்டணி ஆட்சிக்கு அவர்கள் வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெற்றனர்.

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே ராஜினாமா! நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு முன்பே பதவி துறப்பதாக அறிவிப்பு

English summary

After Shiv Sena chief Uddhav Thackeray tendered his resignation BJP is likely to form the government in the state and BJP leader Devendra Fadnavis is likely to take oath as Maharashtra CM on July 1.