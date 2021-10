ஆர்யன் கான் வழக்கில் பேரம்.. '8 மணி நேரம்' முக்கிய சாட்சி அளித்த பரபரப்பு வாக்குமூலம்

Mumbai

மும்பை : ஆர்யன் கான் சம்பந்தப்பட்ட போதைப்பொருள் பறிமுதல் வழக்கில், என்சிபி அதிகாரிகள் கோடிக்கணக்கில் மிரட்டி பணம் பறிக்க முயன்றதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, முக்கிய சாட்சியான பிரபாகர் செயிலின் வாக்குமூலத்தை மும்பை காவல்துறை எட்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பதிவு செய்துள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

சொகுசு கப்பலில் போதை விருந்து தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட நடிகர் ஷாருககான் மகன் ஆரியன் கானை விடுவிக்க ரூ.25 கோடி லஞ்ச கேட்டு பேரம பேசப்பட்டதாக இந்த வழக்கின் முக்கிய சாட்சிகளில் ஒருவரான பிரபாகர் செயில் சமூக வலைதளத்தில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்தார். இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்த வழக்கில் தன் மீது பொய் புகார்களின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என மும்பை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு மண்டல இயக்குனர் சமீர் வான்கடே மும்பை மாநகர போலீஸ் கமிஷ்னருக்கு அண்மையில் கடிதம் எழுதினார்.

இருப்பினும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விஜிலென்ஸ் விசாரணை நடத்த மும்பை போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவின் வடக்கு மண்டல துணை இயக்குனர் ஜெனரல் ஞானஸ்வர சிங் நடத்துவார் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. விஜிலென்ஸ் விசாரணையை வான்டேயிடம் மட்டுமின்றி பிரபாகர் செயிலிடமும நடத்தப்படும்என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

Mumbai Police recorded the statement of independent witness Prabhakar Sail for over eight hours in connection with in connection with his allegation of extortion attempt by NCB officials in the drugs seizure case involving Aryan Khan, an official said on Wednesday.