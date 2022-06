120 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தும்.. பால்தாக்ரே தொண்டன் என்னை முதல்வராக்கியது பாஜக.. நெகிழும் ஏக்நாத் ஷிண்டே

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: பாஜகவுக்கு 120 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தாலும் கூட அதிகாரத்தை விரும்பாமல் பால்தாக்கரேவின் தொண்டனை முதல்வராக்கி உள்ளது என மகாராஷ்டிரா முதல்வராக பதவியேற்க உள்ள ஏக்நாத் ஷிண்டே நெகிழ்ச்சியாக கூறினார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 2019 ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. இந்த தேர்தலில் பாஜக, சிவசேனா கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டனர். பாஜக 105 இடங்களில் வென்ற நிலையில் சிவசேனா 55 இடங்களில் வாகை சூடியது.

மாநிலத்தில் மொத்தம் 288 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் ஆட்சிஅமைக்க 145 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. இதனால் மகாராஷ்டிராவில் பாஜக-சிவசேனா ஆட்சி அமையும் என எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது.

மகாராஷ்டிராவில் திருப்பம்.. முதல்வராகும் சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏ ஏக்நாத் ஷிண்டே! இன்றே பதவியேற்பு

English summary

BJP has 120 MLAs but despite that Devendra Fadnavis didn't take the post of CM. I express my gratitude to him along with PM Modi, Amit Shah & other BJP leaders that they showed generosity & made Balasaheb's Sainik (party-worker) the CM of the state says Eknath Shinde.