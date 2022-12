ராகுலின் நடைப்பயணத்தை தடுக்கவே கொரோனா ரிலீஸ்.. மத்திய அரசு மீது உத்தவ் சிவசேனா சுளீர் குற்றச்சாட்டு

Mumbai

மும்பை: காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தியின் நடைப்பயணத்தை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகவே, கொரோனா வைரஸை மத்திய அரசு பரவ விட்டுள்ளதாக சிவசேனா கட்சி (உத்தவ் அணி) கூறியிருப்பது பெரும் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

கொரோனா பரவலை காரணம் காட்டி ராகுல் காந்தியின் நடைப்பயணத்தை ரத்து செய்யுமாறு மத்திய அரசு கடிதம் எழுதிய நிலையில், இந்தக் குற்றச்சாட்டை சிவசேனா வைத்துள்ளது.

மேலும், ராகுல் காந்தியின் நடைப்பயணத்தால் மக்கள் ஆதரவு பெருகி வருவதை பார்த்தும் பாஜகவும், பிரதமர் மோடியும் பயப்படுவதாகவும் சிவசேனா கூறியுள்ளது.

என்ன இருந்தாலும் அவர் எங்க பிரதமர்.. இப்படி பேசுவதை ஏத்துக்க முடியாது..சப்போர்ட் ஆக வந்த காங்கிரஸ்

Congress MP The Shiv Sena party has come under heavy criticism for saying that the central government has spread the coronavirus to stop Rahul Gandhi's walk.