அடுத்த அக்கப்போருக்கு அஸ்திவாரம்- மாநில நெடுஞ்சாலைகளை கபளீகரம் செய்யும் மத்திய அரசு- நிதின் கட்காரி

Mumbai

oi-Mathivanan Maran

மும்பை: அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் கொண்ட மாநில நெடுஞ்சாலைகளை மாநில அரசுகளிடமிருந்து 25 ஆண்டு காலத்திற்கு கையகப்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி (நிதின் கட்காரி) தெரிவித்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்க கட்டணம் மற்றும் 4, 6, 8 வழிச்சாலைகள் விரிவாக்கம் ஆகியவை கடும் எதிர்ப்புகளுக்குள்ளாகி வருகிறது. நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்க கட்டண வசூலை தமிழகம் மிக கடுமையாக எதிர்க்கிறது.

English summary

Union Minister Nitin Gadkari said that the Centre is planning to take over the State Highways with high traffic density from the states, develop 4 or 6 lane highways and then recover investments through toll collection within 12-13 years.