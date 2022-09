அடடா.. அமித்ஷாவுக்காக தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட ஆம்புலன்ஸ்.. வெளியான வீடியோவால் வெடித்த சர்ச்சை

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் சுற்றுப்பயணம் செய்த மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் பயணத்தின்போது ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு இருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் பல ஆண்டு காலமாக சிவசேனா-பாஜக கூட்டணி அமைத்து இருந்தன. கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் இந்த கூட்டணி முறிந்தது. சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தது.

சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக இருந்தார்.

இரண்டரை ஆண்டு முடிவடைந்த நிலையில் சிவசேனா கட்சியின் எம்எல்ஏக்கள் சிலர் வெளியேறி பாஜகவின் பக்கம் சாய்ந்தனர். இதனால் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். தற்போது சிவசேனா கட்சியில் இருந்து எம்எல்ஏக்களை பிரித்து சென்ற ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராக உள்ளார். பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் துணை முதல்வராக உள்ளார்.

