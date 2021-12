தப்பு செய்தது அவர்.. தண்டனை இவருக்கா.. இந்திய அணியில் கோலி எடுக்கும் முடிவு... இதெல்லாம் சரியா?

Mumbai

மும்பை: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியில் முக்கியமான மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ரஹானே தலைமையில் இந்திய அணி ஆடியது. இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் கடைசி ஒரு விக்கெட்டை இந்திய அணி வீழ்த்த முடியாமல் போனதால் ஆட்டம் டிரா ஆனது.

இந்த நிலையில் இரண்டாவது ஆட்டத்திற்கு இந்திய அணி தீவிரமாக தயாராகி வருகிறார். இரண்டாவது ஆட்டத்தில் கோலி கேப்டனாக களமிறங்க உள்ளார்.

