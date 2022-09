தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாகத்தான் நடந்து கொள்கிறதா?.. பிரஷாந்த் பூஷண் எழுப்பிய முக்கிய கேள்விகள்!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாகத்தான் நடந்து கொள்கிறதா என்றும் கடந்த ஆறு முதல் ஏழு ஆண்டுகளாக தேர்தல் ஆணையத்தின் நேர்மையில் பெரும் கேள்வி எழுந்துள்ளது என்றும் மகாராஷ்டிராவில் நடந்த கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் மூத்த வழக்கறிஞருமான பிரஷாந்த் பூஷன் கூறினார்.

சமூக ஆர்வலரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான பிரஷாந்த் பூஷன் ''ஜனநாயகத்தின் முன் உள்ள சவால்கள்'' என்ற தலைப்பில் மராத்தி நாளிதழ் ஏற்பாடு செய்த கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

அப்போது பிரசாந்த் பூஷன் கூறியதாவது:- கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் சந்தேகத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

English summary

Senior advocate Prashant Bhushan said at a seminar in Maharashtra whether the Election Commission is behaving fairly and the integrity of the Election Commission has been raised for the last six to seven years.