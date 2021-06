துரத்தும் டெல்டா பிளஸ்.. மகாராஷ்டிராவில் முதல் உயிரிழப்பு.. மீண்டும் தீவிரமாகும் கட்டுப்பாடுகள்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா கேஸ்கள் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அங்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனாவால் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா 2ஆம் அலை நாட்டில் இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வருகிறது. நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 48 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு மெல்லக் குறைந்து வரும் சற்றே நிம்மதி ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருந்தாலும்கூட புதிதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ள உருமாறிய கொரோனா புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மூன்றாவது அலைக்கு காரணமாகும் டெல்டா பிளஸ்...எதிர்கொள்ளத் தயார் என்கிறார் மா.சுப்ரமணியன்

English summary

Maharashtra reports first death due to Delta Plus variant, level 3 curbs in place. Maharashtra on Friday reported the first death due to the Delta Plus variant of SARS-CoV-2 coronavirus