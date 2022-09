ஓ மை காட்.. தனியார் நிறுவனத்தில் திருடி ரூ.15 கோடியை ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் இழந்த கணக்காளர்! எப்படி?

Mumbai



மும்பை: மும்பையில் பணி செய்யும் நிறுவனத்தில் இருந்து திருடிய ரூ.15 கோடியை ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் கணக்காளர் ஒருவர் பறிகொடுத்த பதறவைக்கும் சம்பவம் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடும் நபர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் சிலருக்கு அதிர்ஷ்டம் கைக்கொடுத்தாலும் கூட ஏராளமானவர்கள் பணத்தை பறிகொடுத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் அதிகளவில் கடன் வாங்கி ஆன்லைன் சூதாட்டில் ஈடுபட்டு இழப்பை சந்திக்கும் நபர்கள் தற்கொலை செய்து வருகின்றனர். இதனால் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என தமிழகம் உள்பட சில மாநிலங்களில் கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இருப்பினும் தற்போது வரை ஆன்லைன் சூதாட்டம் என்பது தடை செய்யப்படவில்லை.

English summary

An alarming incident has come to light where an accountant stole Rs 15 crore from a company working in Mumbai in online gambling.