ஸ்மார்ட் போன் ஆர்டர் பண்ணி செங்கல் வாங்குனவங்களா நீங்க.. அப்போ ப்ளீஸ் இந்த நியூசைப் படிக்காதீங்க!

Mumbai

oi-Jaya Chitra

மும்பை: ஆன்லைனில் வாய் சுத்திகரிப்பான் ஆர்டர் செய்தவருக்கு, தவறுதலாக ஸ்மார்ட் போன் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட வினோத சம்பவம் மும்பையில் நடந்துள்ளது.

மொபைல் போன் ஆர்டர் செய்தவருக்கு செங்கல் பார்சலில் வந்தது என்ற செய்தியை அடிக்கடி நாம் பார்த்திருப்போம். இதனால் தான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்வதென்றாலே பலருக்கும் பயம் வந்து விடும்.

ஆனால் ஒருவருக்கு அதிர்ஷடமும் நல்ல நேரமும் ஒன்றாக வந்து சேர்ந்தால் மவுத்வாஷ் கூட ஸ்மார்ட் போனாக மாறிவிடும். அட ஆமாங்க.. உண்மையாகவே மும்பையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

English summary

Netizens hails Mumbai man Lokesh Daga who is honestly trying to return the smart phone which he got in luck for ordering mouthwash.