செல்ஃபி மோகத்தால் வந்த வினை! குரங்குடன் போட்டோ எடுக்க முயன்று உயிரைவிட்ட வாலிபர்.. புனேயில் சோகம்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: குரங்குகளுடன் செல்பி எடுக்க ஆசைப்பட்டு 500 அடி பள்ளத்தில் விழுந்து மகராஷ்டிர மாநிலத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்த சோகம் நடந்துள்ளது. செல்பி மோகத்தால் எத்தனையோ உயிரிழப்புகள் இருந்தாலும் தற்போதும் திருந்தாத பலரும் சமூக வலைத்தள லைக்கிற்காக இப்படி ஆபத்தை உணராமல் சாகச செல்பி எடுத்து உயிரை பறிகொடுக்கும் சம்பவங்கள் குறைந்த பாடில்லை என சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.

தற்போதைய ஸ்மார்ட் போன் காலத்தில் புகைப்படங்கள் எல்லாம் மலிந்து போய்விட்டது. புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்டூடியோவிற்கு சென்று போட்டோ எடுத்துக்கொண்ட காலம் போய் செல்போனிலே நினைத்த நேரத்தில் எத்தனை போட்டோக்கள் வேண்டும் என்றாலும் எடுத்துக்கொள்ளும் அளவுக்கு காலம் மாறிவிட்டது.

அதுவும் நினைவலைகளாக புகைப்படத்தை பார்த்து மகிழ்ந்த காலம் போய், இப்போது சமூக வலைத்தளங்களில் லைக் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் அதிகம் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொள்கின்றனர்.

English summary

A person has died in Maharashtra after falling into a 500-foot chasm while trying to take selfies with monkeys. Even though there have been many deaths due to the selfie craze, social activists are concerned that there are still many incidents of taking adventurous selfies and taking their lives for the sake of social media likes.