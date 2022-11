ஒற்றை படத்தில் தெரிந்த வலி.. சிறுவர்கள் தோளில் தொங்கிய ராகுல்! ஒற்றுமை யாத்திரைக்கு ஓடி வரும் மக்கள்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தியை அங்கு வந்த 2 சிறுவர்களின் தோள் மீது கைபோட்டு தொங்கியபடி நிற்கும் புகைப்படம் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கன்னியாகுமரி தொடங்கி காஷ்மீர் வரை பாஜக அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கடந்த செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ஒற்றுமை யாத்திரையை தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் 2 மாதத்திற்கு முன் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு சென்றடைந்தார்.

