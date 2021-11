தடுப்பூசி போட்டால் மட்டுமே ரேஷன் பொருட்கள் .. கலெக்டர் அதிரடி.. எங்கு தெரியுமா?

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள அவுரங்காபாத் மாவட்டத்தில் தடுப்பூசி போட்டால் மட்டுமே ரேஷன் பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருட்களை வழங்கவேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நாட்டிலேயே கொரோனாவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இதுவரை 74 சதவீதம் பேர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்.

'நாசில் ஸ்பிரே'.. 6 மாதம் கழித்து பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட்டால் சிறந்தது: பாரத் பயோடெக்

இந்தநிலையில் மாவட்ட வாரியாக தடுப்பூசி போட்டவர்கள் விவரம் வெளியிடப்பட்டது.

English summary

In Aurangabad district of Maharashtra, the district collector has ordered that rations and fuel be provided only if vaccinated.