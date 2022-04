மும்பையை யூனியன் பிரதேசமாக்க பாஜக சதி? பகீர் புகார் கூறும் சஞ்சர் ராவத்! பின்னணியில் பெரிய பில்டர்?

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : மும்பையை யூனியன் பிரதேசமாக்க பாஜக சதி செய்கிறது எனவும், இதற்கான ஆதாரம் தன்னிடம் இருப்பதாக சிவசேனா கட்சியின் மூத்த தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சஞ்சய் ராவத் கூறியுள்ளது பெரும் சர்ச்சையையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சிவசேனா கட்சியின் மூத்த தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சஞ்சய் ராவத் சுமார் 1,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நிலமோசடி செய்ததாக அமலாக்கத் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கில் சஞ்சய் ராவத்திற்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும், இதனால் இந்த வழக்கு தொடர்பாக அவரது சொத்துகளை அமலாக்கத் துறை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் முடக்கியது.

Senior Shiv Sena leader and Member of Parliament Sanjay Rawat has claimed that the BJP is plotting to make Mumbai a union territory and that he has evidence of this, which has caused great controversy and debate.