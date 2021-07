ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியா? 2024 லோக்சபா தேர்தல் கூட்டணிக்கு தலைமையா? சரத்பவார் திட்டவடட்ட மறுப்பு

Mumbai

oi-Mathivanan Maran

மும்பை: நாட்டின் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தாம் போட்டியிட உள்ளதாக வெளியாகி வரும் செய்திகளை தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். மேலும் தேர்தல் வியூக வல்லுநர் பிரசாந்த் கிஷோருடன் அவரது ஐபேக் நிறுவனம் தொடர்பாக மட்டுமே ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் 2024 லோக்சபா தேர்தல் குறித்தோ ஜனாதிபதி தேர்தல் பற்றியோ ஆலோசனை நடத்தவே இல்லை என சரத்பவார் விளக்கம் அளித்துள்ள்ளார்.

குஜராத்தில் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சரத்பவார் ரகசியமாக சந்தித்தார் என செய்திகள் வெளியாகின. இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அமித்ஷாவும், எதையும் வெளிப்படையாக கூற முடியாது என புதிர் பேட்டி கொடுத்தார்.

அப்போதே ஜனாதிபதி தேர்தலில் சரத்பவாரை முன்னிறுத்த பேச்சுவார்த்தை நடத்திப் பார்க்கிறதா பாஜக? என்கிற கேள்விகள் எழுந்தன. ஆனால் சரத்பவார் உடல்நலப் பாதிப்பால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றதால் இந்த தகவல்களுக்கு விடை கிடைக்கவில்லை.

English summary

NCP Chief Sharad Pawar has said that "It is absolutely false that I will be a candidate for the Presidential election. I will not be a candidate for the Presidential election 2022.