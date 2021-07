மும்பையில் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி வீட்டில் நுழைந்த குற்றப்பிரிவு போலீசார்.. தீவிரமான சோதனை.. பரபரப்பு

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை: மும்பையில் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி வீட்டில் குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர். ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்ரா ஆபாச பட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த சோதனை நடைபெறுகிறது.

கடந்த பிப்ரவரியில் பெண்களின் ஆபாச படங்களாக உருவாக்கி அதனை மொபைல் செயலிகள் மூலம் வெளியிட்ட குற்றத்திற்காக ராஜ்குந்த்ரா மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. அதாவது மும்பையில் ஆபாச படம் தயாரித்து அதை லண்டனில் அப்லோடு செய்து வந்துள்ளார்கள்.

தொடர்ந்து விசாரணைக்கு பின்னர் இவ்வழக்ககின் முக்கிய சதிகாரராக செயல்பட்ட ராஜ்குந்த்ராவை கைது செய்தார்கள். இவ்வழக்கில் அவருக்கு எதிரான போதுமான சான்றுகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது .

English summary

Shilpa Shetty’s house was searched by officials from Mumbai crime branch. They carried out the search in connection with the Raj Kundra case.