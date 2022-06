மகாராஷ்டிராவில் ஓர் ‛செம்மலை‛.. சூரத் ரெசார்ட்டில் இருந்து தப்பிய சிவசேனா எம்எல்ஏ! உத்தவுக்கு ஆதரவு

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் அரசியல் நெருக்கடி நிலவும் நிலையில் மாரடைப்பு என கூறப்பட்ட சிவசேனா எம்எல்ஏ நிதின் தேஷ்முக் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் இருந்து தப்பித்து நாக்பூர் வந்துள்ளார். மேலும் அவர், ‛‛நான் கடத்தபட்டேன். எனக்கு மாரடைப்பு எதுவும் இல்லை. எனது ஆதரவு உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு தான்'' என தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் 2019 சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக 105 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இருப்பினும் அதற்கு ஆட்சி அமைக்க தேவையான இடம் கிடைக்கவில்லை. மேலும் கூட்டணியில் இருந்த சிவசேனாவும் விலகியதால் பாஜகவுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டது.

மேலும் சிவசேனா, காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை பிடித்தது. உத்தவ் தாக்கரே முதல்வர் ஆனார். இதனால் பாஜக பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உள்ளது.

