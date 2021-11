ஆரம்பமே அதிரடி: சீனியர்களுக்கு ராகுல் டிராவிட் ஸ்கெட்ச்! மொத்தமாக மாறும் இந்திய அணி! உருவான இளம் படை

Mumbai

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணி தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் போட்டித்தொடரிலேயே தனது முத்திரையை பதித்துள்ளார் ராகுல் டிராவிட்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி தொடரில் மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது பிசிசிஐ.

வரும் 17ம் தேதி ஜெய்ப்பூரில் தொடங்க உள்ள 3 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் 21ம் தேதி கொல்கத்தா போட்டியோடு நிறைவடைகிறது. இதற்கான இந்திய அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.

The BCCI giving more opportunities to young players in the T20 cricket series against New Zealand and coach Rahul Dravid is behind this experiment Indian squad against New Zealand T20 tour: Rahul Dravid has made his mark in the first series after taking over as the head coach of the Indian cricket team as The BCCI has given rest to senior players and given more opportunities to young players in the 20-over cricket series against New Zealand.