'கொரோனா காலத்தில் ரூ 36,000 கோடி நஷ்டம்.. பயணிகள் ரயில்களால் எப்போதும் இழப்புதான்..' மத்திய அமைச்சர்

மும்பை: கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட சமயத்தில் இந்திய ரயில்வே துறைக்கு ரூ 36 ஆயிரம் கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகவும், அந்த காலகட்டத்தில் சரக்கு ரயில் சேவை மூலம் மட்டுமே ரயில்வே துறைக்கு வருவாய் கிடைத்ததாகவும் ரயில்வே இணை அமைச்சர் ராசாஹேப் டான்வே தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இறுதியில் பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்திற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தடை பல மாதங்கள் அமலிலிருந்தது.

கொரோனா பாதிப்பு குறையத் தொடங்கிய பின்னரே ரயில் சேவை மெல்ல மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. முதலில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன. அதைத் தொடர்ந்து ரயில் சேவை விரிவுப்படுத்தப்பட்டது.

English summary

Union minister Raosaheb Danve said the Railways has suffered losses to the tune of ₹ 36,000 crores during the coronavirus pandemic. Raosaheb Danve also said goods trains as the real revenue generators for the national transporter.