பிரபல பாலிவுட் திரைப்பட இசையமைப்பாளர் பப்பி லஹரி காலமானார்

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் திரைப்பட இசையமைப்பாளர் பப்பி லஹரி உடல்நல குறைவால் மும்பை மருத்துவமனையில் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 69. இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 200-க்கும் அதிகமான படங்களுக்கு அவர் இசையமைத்திருக்கிறார்.

மும்பை ஜூஹூவில் உள்ள க்ரிட்டிகேர் மருத்துவமனையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அவர் காலமானார். அவரது மறைவுச் செய்தியை மருத்துவமனை மருத்துவர் உறுதி செய்துள்ளார்.

பாப்பி டா என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் அவர், தங்கத்தின் மீதான ஈர்ப்பினால் அதிக தங்க நகைகளை அணிவார். டிஸ்கோ டான்சர், ஹிம்மத்வாலா, ஷராபி, அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டார்ஜான், டான்ஸ் டான்ஸ், சத்யமேவ் ஜெயதே, கமாண்டோ, ஆஜ் கே ஷஹேன்ஷா, தானேதார், நம்பி ஆத்மி, ஷோலா அவுர் ஷப்னம் போன்ற திரைப்படங்களுக்கு பப்பி லஹரி இசையமைத்துள்ளார். தமிழில் பாடும் வானம் பாடி படத்தின் மூலம் பிரபலமானார்.

ஹாஸ்பிடல் டூ வீடு! எப்படி இருக்கிறார் அமைச்சர்? வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன் டிஸ்சார்ஜ்!

கடந்த ஆண்டு, கோவிட்-19 நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மும்பையில் உள்ள ப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் பப்பி லஹரி. கொரோனாவில் இருந்து மீண்டாலும் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டார்.

உடல் நலக்குறைவு காரணமாக பப்பி லஹிரி ஒரு மாதமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு திங்கட்கிழமையன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார். ஆனால் செவ்வாய்க்கிழமை அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததால், அவர் மீண்டும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். அவருக்கு பல உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருந்தன. நள்ளிரவுக்கு சற்று முன்பு மூச்சுத்திணறல் காரணமாக அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவமனையின் இயக்குனர் டாக்டர் தீபக் நம்ஜோஷி கூறியுள்ளார்.

