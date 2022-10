நவராத்திரி 'கர்பா' நடனம்.. மயங்கி விழுந்து பலியான மகன்! அதிர்ச்சியிலேயே இறந்த தந்தை.. கொடுமை

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 'கர்பா' நடனம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று நடனமாடிக்கொண்டிருந்த இளைஞர் ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளைஞரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று பரிசோதித்ததில் அவர் உயிரிழந்ததாக அறிவித்த நிலையில், அவரது தந்தையும் அதே இடத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.

இதனால் அம்மாநிலம் முழுவதும் பெரும் சோகம் நிலவி வருகிறது. காவல்துறையினர் இது தொடர்பாக விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

The death of a young man who was participating in the 'Garba' dance program in the state of Maharashtra has caused a great tragedy. While the youth was taken to the hospital where he was declared brought dead, his father also died at the same spot.