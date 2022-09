பர்தா அணிய மறுப்பு.. இஸ்லாமிய மத சடங்குகளை பின்பற்றாததால் மனைவி கொலை.. மகாராஷ்டிராவில் அதிர்ச்சி!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: இஸ்லாமிய மத சடங்குகளை பின்பற்ற மறுத்ததால் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த மனைவியை கணவனே கத்தியால் குத்தி கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையை சேர்ந்த டாக்சி டிரைவர் இக்பால் ஷேக் (வயது 36). இவர் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ருபாலி என்ற இந்து பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

திருமணத்திற்கு பிறகு தனது பெயரை சாரா என்று ருபாலி மாற்றிக் கொண்டார். இருவரும் சந்தோஷமாக குடும்பம் நடத்தி வந்ந்தனர். இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகனும் உண்டு.

English summary

The incident of brutally stabbing the estranged wife to death by her husband for refusing to follow Islamic religious rituals has caused shock in the state of Maharashtra.