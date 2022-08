ரூ.14.96 லட்சம் பறிமுதல்! கிரிப்டோ முதலீடு கண்டுபிடிப்பு! அதிமுக மாஜி எம்எல்ஏ வீட்டு ரெய்டு நிறைவு

Namakkal

நாமக்கல்: நாமக்கல் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கேபிபி பாஸ்கரின் வீடு, அலுவலகம் உள்பட 30 இடங்களில் நடந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரின் சோதனை நிறைவு அடைந்துள்ளது. இந்த சோதனையின்போது ரூ.14.96 லட்சம், 214 ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ரூ.20 லட்சத்தை கிரப்டோ கரன்சி, 1.60 கிலோ தங்க நகைகள், ரூ.1.20 லட்சம் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாமக்கல் அசோக் நகரில் வசித்து வருபவர் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கேபிபி பாஸ்கர். இவரது மனைவி உமா. கேபிபி பாஸ்கர் 2011 முதல் 2021 வரை அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் நாமக்கல் எம்எல்ஏவாக இருந்தார். தற்போது நாமக்கல் நகர அதிமுக செயலாளராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் பாஸ்கர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.4.72 கோடிக்கு சொத்துகள் சேர்த்துள்ளதாக புகார் எழுந்தது. அதாவது அவர் தனது வருமானத்தை விட 315 சதவீதம் வரை சொத்து குவித்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுதொடர்பாக நாமக்கல் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புபிரிவு சார்பில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

Anti-corruption police raids at 30 places, including the house and office of former ADMK MLA KBB Baskar, have been completed. During this raid, Rs 14.96 lakh, 214 documents were seized, Rs 20 lakh worth investment in crypto currency, 1.60 kg gold jewellery, Rs 1.20 lakh foreign currency were found.