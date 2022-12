அதிகாலையில் குலுங்கிய நாமக்கல்..4 பேரின் உயிரை பறித்த பட்டாசு விபத்து..எப்படி நடந்தது? காரணம் என்ன?

Namakkal

oi-Mani Singh S

நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் பகுதியில் விற்பனைக்காக வீட்டில் வைத்திருந்த பட்டாசு இன்று அதிகாலை வெடித்து சிதறியது. இதில் அருகில் உள்ள வீடுகள் இடிந்து தரைமட்டம் ஆனதுடன் 4 பேர் உயிரிழந்த சோகம் சம்பவம் நடந்தது. இன்று அதிகாலை நாமக்கல்லை உலுக்கிய இந்த பட்டாசு விபத்து எப்படி ஏற்பட்டது என்பது தொடர்பான விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதன் விவரத்தை காணலாம்.

நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூரில் உள்ள மேட்டுத்தெரு பகுதியில் தில்லைக்குமார் என்பவர் மனைவி பிரியா தாய் செல்வி மற்றும் தனது 3 வயது மகள் ஆகியோருடன் வசித்து வந்தார்.

தில்லைக்குமார் அப்பகுதியில் 'தில்லை பயர் ஒர்க்ஸ்' என்ற பட்டாசு கடையையும் நடத்தி வந்துள்ளார்.

Firecrackers kept at a house for sale in Moganur area of Namakkal district exploded early this morning. A tragic incident took place in which the nearby houses collapsed and 4 people died. The details of how this firework accident that rocked the Namakkal early this morning has been revealed. You can see its details.